Rival de Moicano minimiza chance do brasileiro vencer Dariush no UFC 311

Em alta no UFC, Renato Carneiro tem um compromisso de extrema importância no peso-leve (70 kg). Neste sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro enfrenta Beneil Dariush e, caso emplaque a quinta vitória seguida, vai se aproximar de integrar o top-5 da divisão. Mas, de acordo com Dan Hooker, a mudança de patamar de 'Moicano' na categoria não acontecerá.

Em entrevista ao canal oficial de Israel Adesanya no 'YouTube', o neozelandês, rival declarado de Renato, minimizou qualquer chance do mesmo vencer o veterano no UFC 311. Ao analisar a importante luta entre os atletas, Hooker, sem titubear, pontuou que ela é péssima para o brasileiro em termos de estilo, cravando sua derrota.

Apesar de Renato ser especialista em jiu-jitsu e estar vencendo seus compromissos no UFC por finalização ou nocaute, 'The Hangman' não se mostrou impressionado com ele. Tanto que Hooker ignorou a má fase do iraniano, derrotado nas duas últimas lutas, e classificou o desafeto como inferior em todas as áreas.

"A maneira como ele venceu, o estilo que adotou, não poderá fazer contra Dariush. Ele não pode superar Dariush no grappling, porque ele é muito bom. Na minha opinião, Dariush é tecnicamente o melhor grappler. Vejo Moicano fazendo isso? Não. O vejo levando a melhor na trocação? Essa seria uma noite difícil no escritório. Dariush, obviamente a questão é sobre seu queixo. Mas Moicano é um striker talentoso? Não. Acho que Dariush anula o jogo de Moicano. Acho que ele é melhor em pé. Nem vejo como Moicano leve Dariush para o chão, muito menos como segurá-lo", declarou o atleta.

Rivalidade Moicano vs Hooker

A animosidade entre Renato 'Moicano' e Dan Hooker existe há algum tempo. Inclusive, o brasileiro não só desafiou o striker no UFC, como também o classificou como uma 'luta fácil'. Questionando a qualidade do neozelandês como lutador, o atleta até se mostrou surpreso com o fato dele ser o número seis no ranking do peso-leve, uma categoria tão concorrida, da organização.