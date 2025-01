Endrick vira herói do Real após quase vexame com direito a gol de calcanhar

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo na prorrogação por 5 a 2 nesta quinta-feira (16), em jogo pelas oitavas da Copa do Rei. Os merengues abriram 2 a 0, levaram o empate nos acréscimos, mas Endrick saiu do banco e decidiu na prorrogação, com direito a gol de calcanhar.

Os gols do confronto foram marcados por Mbappé, Vini, Valverde e Endrick (duas vezes), um de calcanhar, pelo Real, e Bamba e Marcos Alonso, pelo Celta. Com o resultado, o Real se classificou para a próxima fase da competição e espera agora para conhecer seu adversário nas quartas.

O último gol de Endrick havia sido na Champions, em setembro de 2024. O brasileiro já estava há 13 jogos sem marcar.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Real Madrid não conseguiu ser tão efetivo ofensivamente, apesar de maior posse de bola. Durante os 45 minutos iniciais, a equipe da casa marcou com Mbappé já na reta final, enquanto o Celta pouco conseguiu finalizar e oferecer perigo ao rival.

Na segunda etapa, o Real ainda ampliou e cedeu o empate para o Celta nos acréscimos. Mas Endrick começou a retomada na prorrogação. A equipe visitante aproveitou falha de Camavinga para diminuir e o pênalti marcado por Asencio. O jogo caminhou para prorrogação, e o jovem brasileiro e o uruguaio Valverde marcaram para salvar a equipe de Carlo Ancelotti.

Como foram os gols de Endrick

Já no segundo tempo da prorrogação, Endrick chutou de fora da área e marcou um golaço para desempatar o confronto: 3 a 2. Nos minutos finais, ele aproveitou a sobra dentro da área para finalizar com categoria, de calcanhar, e fazer o último do duelo.

Veja o gol de calcanhar de Endrick:

GOL DO ENDRICK DE CALCANHAR



DIFERENTE

CRAQUE

ENDRICK



pic.twitter.com/gyqHIwxpO4 -- DataFut (@DataFutebol) January 16, 2025

Ficha técnica

Real Madrid 5 x 2 Celta de Vigo

Competição: Oitavas de final da Copa do Rei

Local: Santiago Bernabéu - Madrid, Espanha

Data e hora: 16 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Assistentes: Íñigo Prieto López de Ceraín e Antonio Ramón Martínez Moreno

VAR: Alejandro José Hernández Hernández

Gols: Mbappé, aos 37'/1ºT, Vini Júnior, aos 21/2ºT, Jonathan Bamba, aos 37'/2ºT, Marcos Alonso, aos 46'/2ºT, Endrick, aos 3'/2ºT (prorrogação), Valverde, aos 7'/2ºT (prorrogação), Endrick, aos 14'/2ºT (prorrogação)

Amarelo: Raul Asencio, Ivan Villar, Carl Starfelt, Endrick, Claudio Giráldez (técnico), Borja Iglesias

Real Madrid: Lunin, Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García (Bellingham); Modric (Valverde), Tchouaméni e Ceballos (Camavinga); Brahim Díaz (Arda Guler), Vini Júnior (Rodrygo) e Mbappé (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti

Celta de Vigo: Villar, Mingueza, Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Carreira (Franco Cervi), Moriba, Beltrán (Hugo Sotelo) e Álvarez (Bamba); Borja Iglesias (Fer López) e Swedberg (Durán). Técnico: Claudio Giráldez