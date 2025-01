RB Bragantino x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O jogo RB Bragantino x Corinthians, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista.

A partida terá transmissão exclusiva da TNT (TV por assinatura) e da Max (streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

Em sua estreia no estadual, o Timão deverá entrar em campo com time misto, inclusive sem sua principal estrela: Memphis Depay. Isso porque os titulares ainda não alcançaram o ideal físico e estão recebendo controle de carga pela comissão técnica.

Na última temporada, o Corinthians sofreu bastante na fase de grupos do Paulistão, somando apenas 14 pontos e ficando fora do mata-mata. No entanto, a equipe embalou ao fim da temporada e encerrou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de nove vitórias.

O último encontro das equipes paulistas aconteceu em 2024 por uma competição continental: a Sul-Americana. A partida válida pelas oitavas de final do torneio terminou com vitória do Bragantino por 2 a 1. Porém, o Timão se classificou nos pênaltis, com três defesas de Hugo Souza.

RB Bragantino x Corinthians -- 1ª rodada do Paulistão

Data: 16 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Nabizão, em Bragança Paulista

Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)