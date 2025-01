Raoni Barcelos aponta hype como ponto fraco de rival no UFC 311

Com mais de seis anos de serviços prestados no maior evento de MMA do mundo, Raoni Barcelos colocará toda sua experiência à prova contra uma das maiores promessas do peso-galo (61 kg) nos últimos tempos. Neste sábado (18), o brasileiro medirá forças com o jovem Payton Talbott, no card do UFC 311. O invicto lutador americano, de 26 anos, chega para o combate cercado de expectativa e apontado como grande favorito - nada que abale a confiança do veterano atleta carioca, de 37 anos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Raoni Barcelos apontou o 'hype' criado em torno de Talbott como um potencial fator que possa prejudicar o americano. Isso porque o brasileiro vê seu oponente excessivamente tranquilo e confiante para o confronto entre os dois neste sábado - um erro pelo qual o carioca pretende fazer seu rival pagar caro.

E o veterano pode falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, justamente por ter vivido algo semelhante. Ao ingressar no Ultimate, Raoni chegou a ser apontado como o futuro da divisão por boa parte da comunidade do MMA. Hoje, já calejado por ver os elogios sumirem depois de alguns tropeços, o lutador brasileiro sabe que tudo se resolve dentro do octógono e não nas previsões.

"Lógico que ele está 'hypado', está vindo de vitória... É um atleta que é bom, mas eu acho que ele ainda não teve um adversário que possa complicar ele. Eu estou me sentindo muito seguro no meu jogo, muito mais forte e mais completo nesse jogo que eu quero fazer, e acredito que eu possa embolar o jogo dele. As pessoas fazem isso com você. Te jogam lá em cima quando você é aquela promessa. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Acho que essa tranquilidade toda que ele diz estar acaba sendo uma preocupação também, porque ele primeiro tem que passar algumas situações que ele ainda não passou no MMA. Eu acredito que isso pode mudar na hora da luta, quando ele começar os primeiros rounds comigo, ele pode ver que a situação é diferente, não vai ficar nessa tranquilidade toda", analisou Raoni.

Experiência vs hype

Outro fator que enche o brasileiro de confiança para o confronto deste sábado é seu histórico de lutas contra rivais renomados. Desde o início de sua trajetória no Ultimate, Raoni foi escalado para encarar grandes adversários, como foi o caso do russo Umar Nurmagomedov, que desafiará o campeão peso-galo Merab Dvalishvili pelo título da categoria na luta principal do UFC 311, neste sábado. Sendo assim, o carioca acredita que está pronto para provar a todos que a experiência vai falar mais alto que o hype de Talbott.

"Acho que ter lutado com outros atletas de nome, 'hypados' também, me dá essa tranquilidade. E eu estou vivendo um outro momento também dentro da organização, não estou mais com a corda no pescoço como eu estava quando lutei no México. Agora é só chegar lá, me divertir e fazer o que tem que ser feito. E estou muito feliz de estar aqui, em um evento numerado, e estar lutando com ele. Porque ele realmente chama muita gente, tem muita gente acreditando nele. Então, eu posso mudar essa situação, isso que é mais motivador, o desacreditar das pessoas, me menosprezarem. Essa foi a minha maior motivação de treinar bem forte para chegar aqui e fazer diferente", finalizou o brasileiro.

UFC 311

O choque de gerações entre Raoni Barcelos e Payton Talbott é apenas uma das atrações do card do UFC 311, que acontece neste sábado. Além desta luta, o evento, sediado na Califórnia, contará com duas disputas de título - entre Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov, no peso-galo, e Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, pelo peso-leve (70 kg) - e a presença de outros quatro atletas brasileiros: Jailton Malhadinho, Karol Rosa, Diego Ferreira e Renato Moicano.