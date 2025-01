Ramón exalta elenco do Corinthians e não sente urgência por contratações: "Estamos contentes"

O técnico Ramón Díaz exaltou o elenco do Corinthians após a vitória contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira. O treinador gostou da "atitude" dos jogadores na estreia do Campeonato Paulista e, quando perguntado sobre a chance do clube contratar nesta janela de transferências, disse que está contente com o que tem em mãos.

O Corinthians venceu o Bragantino de vidada, por 2 a 1, mesmo com um time considerado alternativo. O triunfo foi muito celebrado internamente, sobretudo pela força do adversário, que usou o que tem de melhor.

"Cada jogo nosso é muito importante e hoje foi foi uma prévia para nossos jogadores, que mostraram atitude em um jogo intenso. Eles atuaram completos, nós não. Parabenizo o grupo, eles estão entendendo o que é o Corinthians. Necessitamos conseguir resultados e manter nosso nível. Muito feliz pelos jogadores", disse Ramón em entrevista coletiva.

Além de deixar claro que não pensa em reforços, pelo menos em um primeiro momento, o comandante exaltou o esforço feito pela diretoria para reforçar o grupo na última temporada, em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

"Primeiro que sabemos que o clube, na metade do ano passado, fez um esforço enorme para trazer nove jogadores. Um esforço econômico. Estava em um momento difícil na tabela. E nós consideramos que o mercado não está fácil, os jogadores estão caros. Estamos contentes com o grupo, sabemos que podemos mudar, pode chegar algum jogador, com nossa criatividade. Mas temos um grande time. Por isso chegamos a jogar naquele nível, saindo do rebaixamento e ficamos em 7º, classificando para Libertadores. Temos que estar tranquilos. Sei que os torcedores estão ansiosos, mas temos que manter a tranquilidade. Temos muitas partidas e o mercado não fechou. Temos confiança no grupo que temos", complementou o treinador.

Com o triunfo contra o Bragantino, o Corinthians assumiu momentaneamente a liderança do grupo A, com três pontos. O próximo compromisso da equipe será diante do Velo Clube, às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena.