"Provar que mereço estar aqui", diz Luciano, autor do 1º gol do São Paulo no ano

Luciano foi o autor do primeiro gol do São Paulo neste ano. O camisa 10 balançou as redes para empatar a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series, torneio de pré-temporada disputado nos EUA.

Após a partida, o meia-atacante concedeu entrevista e demonstrou certo incômodo por não ter recebido o seu devido valor, uma vez que chegou a ter seu nome ventilado fora do São Paulo nesta janela de transferências.

"Não só pra mim mas para todos os atacantes é importante sempre estar marcando. Primeiro gol da temporada, poderia ter sido de qualquer um, mas Deus me escolheu mais uma vez. Estou muito grato. Me dá confiança, porque sou um jogador que toda vez tem que estar provando. Vou provar mais uma vez que mereço estar aqui vestindo essa camisa", afirmou Luciano.

O camisa 10 começou a partida contra o Cruzeiro como titular, mas no segundo tempo viu Oscar o substituir no meio-campo. Questionado sobre a possibilidade de jogarem juntos, Luciano não titubeou.

"Oscar dispensa comentários. Temporada passada ele foi o maior assistente do mundo. Todo jogador que chega com essa qualidade faz a gente ficar ansioso, sim. Tudo no seu tempo. Quando o treinador ver que estamos prontos para jogar juntos, ele vai colocar para jogar, creio eu. Aproveitar esses dias de treinamento para aprimorar a parte física, a parte técnica e o entrosamento", completou Luciano.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Flamengo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, fechando sua preparação nos EUA para a temporada de 2025.