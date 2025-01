Polivalente, Thaciano relata conversas com Caixinha e diz onde prefere jogar no Santos

De volta ao Santos após oito anos, Thaciano está ansioso para poder ajudar o clube dentro de campo. O meia chega como uma das principais contratações para 2025 e se destaca pela polivalência.

O jogador de 29 anos afirmou que tem dialogado bastante com o técnico Pedro Caixinha sobre o posicionamento dentro das quatro linhas e revelou ontem gostaria de atuar.

"A gente conversa muito, diariamente. Passei para ele onde me sinto melhor. Falei que estou pronta para onde ele quer me usar. Prefiro na ponta do tripé, ali no meio de campo. Mas estou pronto para onde ele quiser", disse.

"Eu me sinto muito bem na ponta do tripé, mas tudo vai depender do esquema que eu Caixinha vai precisar. Ele sabe das minhas características. Certeza que ele vai tirar o máximo de mim para ajudar o Santos. É bem fácil quando sai tem um treinador que fala o que tem que fazer", ampliou.

Thaciano estava no Bahia em 2024. Por lá, ele costumava cair bastante pela esquerda, sempre puxando as jogadas para o meio.

Na última temporada, foram 60 partidas, sendo 54 entre os titulares, 15 gols e cinco assistências. O meia de 29 anos também soma passagens por Grêmio, Altay, da Turquia, e Boa Esporte. Além disso, chegou a defender o Santos B, mas não foi aproveitado no profissional.

"Essas várias funções vêm desde a base, tenho facilidade para me adaptar. No profissional isso vem acontecendo também. Espero dar o meu melhor e ajudar o grupo a alcançar o nosso objetivo", finalizou o camisa 16.

O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) na última segunda e está à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia na temporada.

O Santos larga no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.