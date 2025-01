Pedro Raul desencanta em 'semana conturbada' após quase não ser inscrito

Autor de um dos gols da virada do Corinthians sobre o Bragantino, Pedro Raul citou a semana conturbada antes do jogo de estreia do Paulistão e falou sobre a virada de chave para 2025.

Foi uma semana muito conturbada para mim, saíram notícias que eu não ia ser inscrito, aí fui inscrito. Estava trabalhando muito forte para ter essa oportunidade. Voltei esse ano com só um foco: voltar a ter protagonismo na equipe. Eu precisava disso

O que aconteceu

Pedro Raul fez o segundo gol do Corinthians, o da virada, aos 34min do segundo tempo. Ele voltou a marcar um gol com a camisa alvinegra após nove meses. Ele não balançava as redes desde abril de 2024, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.

O que ele disse

Virada após o intervalo. "Parabenizar a equipe, é muito difícil jogar aqui. A equipe do Bragantino é uma excelente equipe, time de Série A, e bom aqui e ganhar deles é muito difícil. Então temos que valorizar muito o espírito da nossa equipe que voltou diferente para o segundo tempo e conseguiu a vitória no primeiro jogo do ano.

2024 complicado. "Ano passado foi muito difícil, mas foi um ano em que aprendi muito e, quando voltei esse ano, voltei com a mentalidade de que tinha que resgatar esse protagonismo comigo mesmo... Voltei com outro foco pra poder ajudar a equipe dentro de campo. Nada melhor do que entrar e ajudar".

Força do grupo. "Representa tudo. Como falei, ano passado foi muito difícil pra mim, mas eles me ajudaram muito. Mesmo de fora, ajudei muito quem estava jogando, e poder ter o carinho deles, na minha vez de comemorar, é muito bom também. Mostra que nosso grupo, independente de quem faz o gol, de quem decide os jogos, a gente está sempre junto, feliz um pelo outro, e isso que faz uma equipe vencedora".

Sinergia entre time e torcida. "Quando está todo mundo em sinergia para vencer. Parabenizar a torcida, que mesmo caindo o mundo eles estão lá cantando para gente. E é isso. Essa sinergia de elenco, torcida, todo mundo junto. Tenho certeza de que vai ser um excelente ano para todos nós".

Poropopó. "Foi algo que marcou a nossa arrancada na metade para o final do segundo turno, que a gente venceu nove jogos seguidos, batemos recorde de vitórias no Brasileiro em meio à turbulência porque a gente tinha sido eliminado da Sul-Americana. Corinthians é difícil, e o poropopó representa isso.

O time da virada. "Ano passado a gente conseguiu virar várias partidas tendo esse espírito, não se dando por derrotado, de ir para o intervalo perdendo. Lembro de umas três que a gente foi para o intervalo perdendo e viramos o jogo. Isso é Corinthians, acreditar até o final que nem a gente fez. Muito difícil jogar aqui, campo pesado, primeiro jogo da temporada... Tem que valorizar esse espírito e parabenizar o grupo todo. Foi muito significante para todos nós essa vitória hoje".