Palmeiras se reapresenta e Abel prepara mudanças para jogo contra o Noroeste

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no dia seguinte à vitória na estreia do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, e deu início à preparação para a partida diante do Noroeste, que ocorre neste sábado, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na primeira rodada seguiram um cronograma de atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. Já os demais foram a campo e disputaram um treino coletivo.

O meio-campista Zé Rafael permanece ausente das atividades em razão de dores lombares. O atleta tem feito trabalhos individualizados desde a pré-temporada sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Já o atacante Rony, que vive indefinição e pode deixar o clube, treinou normalmente.

O técnico Abel Ferreira prepara mudanças na equipe para enfrentar o Noroeste. Em virtude do calendário congestionado, o treinador dividiu o grupo em duas partes e, nesta segunda rodada, deve utilizar os jogadores que não foram relacionados para a estreia, como Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Felipe Anderson. A tendência, portanto, é uma escalação completamente diferente.

Uma possível escalação do Palmeiras para o jogo tem: Marcelo Lomba (Weverton); Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson e Flaco López (Rony).

O Verdão tem mais um dia de preparação antes de viajar a Bauru. O duelo está marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho.

Com a vitória na estreia, o Palmeiras largou com o pé direito e despontou na liderança do Grupo D, com três pontos conquistados.