Palmeiras: Estêvão sente as costas, segue no jogo e deixa campo mancando

Do UOL, em São Paulo

Estêvão deixou o gramado do Allianz Parque após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa nesta quarta-feira (15) mancando após sentir as costas.

O que aconteceu

A joia sentiu uma pancada na reta final da partida. O camisa 41 chegou a cair no gramado, mas seguiu até o final do jogo — Abel já havia feito as cinco mexidas.

Estêvão apenas trotou após sentir as costas. O atacante praticamente não participou mais da partida após o incômodo.

O jogador caiu no gramado logo após o apito final e foi atendido pelos médicos. Ele se levantou, seguiu mancando, cumprimentou rivais e colegas de equipe e deixou o campo.

O UOL apurou que Estêvão sentiu apenas uma pancada e não preocupa. Ele, inclusive, passou andando normalmente pela zona mista.