Oscar celebra reestreia no São Paulo: 'Muito especial e deu para fazer algumas jogadas'

Como planejado pela comissão técnica, Oscar só atuou uma etapa no jogo do São Paulo contra o Cruzeiro pela FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos. Entrou no intervalo e, apesar de não ajudar a equipe a buscar a virada - jogo terminou 1 a 1 -, celebrou muito seu retorno ao clube após 16 anos.

Reforço de peso nesta modesta janela de transferências do São Paulo, Oscar chegou sob a bênção de muitos torcedores e corre contra o tempo para ficar 100% em temporada na qual a equipe mais uma vez tentará o quarto título da Libertadores.

Os primeiros passos, em Orlando, foram sem tanto brilho, mas suficientes para tirar o frio da barriga do jogador de 33 anos que esteve nas últimas oito temporadas na China e quer brilhar em retorno ao futebol brasileiro.

"O carinho da torcida desde quando começou o jogo aqui foi muito especial. Espero que continue assim", afirmou Oscar, primeiramente agradecendo ter sido abraçado pelos tricolores. Depois, comemorou sua volta.

"Muito especial reestrear, eu estava um pouco ansioso para estar em campo novamente. E pude ajudar o time. Queríamos sair com a vitória, mas está excelente", frisou. "Estou feliz por estrear, deu para fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas. É só o começo, o primeiro amistoso da temporada.

O São Paulo ainda encara o Flamengo, domingo, nos Estados Unidos. Mas parte da equipe já retorna ao País para jogo do Paulistão, segunda-feira, em visita ao Botafogo, em Ribeirão, o que vai "atrapalhar" a busca de Oscar por entrosamento com os novos companheiros.

"Estou conhecendo mais nossos próprios jogadores. E feliz pela minha estreia", repetiu, novamente valorizando a igualdade. "Foi um mix do que vínhamos treinando durante a semana. Fisicamente estamos bem, mas o Cruzeiro fica bastante com a bola. Mas reagimos bem, saímos perdendo, criamos bastante jogadas. Para início de temporada, foi excelente."