Nos EUA, São Paulo define lista de atletas que retornarão ao Brasil para jogo contra o Botafogo-SP

Nesta quinta-feira, o São Paulo definiu a lista dos atletas que retornarão ao Brasil para a disputa da partida contra o Botafogo-SP, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Isso porque a delegação do elenco principal do Tricolor se encontra nos Estados Unidos, em meio ao torneio de pré-temporada FC Series, que se encerra no dia 25 de janeiro.

De acordo com a programação do clube paulista, o retorno de parte dos jogadores a São Paulo está previsto para a noite desta sexta-feira.

Confira abaixo os dez atletas selecionados

Goleiro: Rafael



Zagueiros: Arboleda, Ferraresi e Sabino



Lateral: Moreira



Volantes: Bobadilla e Santi



Meia: Rodriguinho



Atacantes: Henrique e William

O Tricolor volta a entrar em campo pela FC Series no próximo domingo, desta vez para enfrentar o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília).

Já a estreia do São Paulo pelo Campeonato Paulista ocorre na segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.