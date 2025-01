Neymar explica o que deu errado no PSG com Messi e Mbappé: 'Ego'

Neymar culpou o ego dos jogadores pelo insucesso do PSG que dividiu com Messi e Mbappé e afirmou que ganharia a Bola de Ouro se não fossem as contusões.

O que aconteceu

A entrevista com Neymar marcou a estreia do programa "De Cara com o Cara", transmitido na Romário TV, no YouTube, na noite desta quinta-feira (16).

Neymar foi questionado por Romário sobre o que deu errado no PSG e não titubeou na resposta. O time não ganhou a Liga dos Campeões mesmo com estrelas como ele, Messi e Mbappé.

Ego. Ego é bom, você se achar o melhor, só que você tem que saber que não joga sozinho. Você tem que ter o outro cara do lado. 'O cara sou eu, tudo bem', mas quem é que vai te dar a bola? Você tem que ter gente boa para te dar a bola. Era ego de todo mundo. Um jogo dava um, no outro jogo dava outro, o outro dava quatro, cinco jogos seguidos, aí não tem como dar certo. Hoje em dia se ninguém correr, se ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa

O atacante do Al-Hilal disse ainda que teria ganho o prêmio de melhor do mundo se não fossem as frequentes lesões nos últimos anos. Para ele, o seu auge aconteceu justamente no PSG.

Eu dei um azar de me machucar anos seguidos. Há seis ou sete anos que estou me machucando seguido. Não é uma lesão que me tira duas semanas, me tira três, seis meses. Isso que me prejudicou. Se você parar pra pensar, meu auge foi no PSG. Jogando do jeito que eu estava jogando no PSG, com certeza eu seria Bola de Ouro. Tenho certeza. Só que tive essas lesões que acabaram me prejudicando. Lógico que todo jogador quer ser o melhor do mundo, quer ter uma Bola de Ouro, mas não é algo que vai acabar com a minha vida, que eu vou ficar 'ah, não ganhei a Bola de Ouro'. Não, vida que segue. Deus não quis assim e boa

O que mais ele disse

Mbappé é chato? "Não é não [risos]. Tive meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha aí, mas foi um menino que quando chegou foi fundamental. Eu sempre brincava com ele, é um menino que ia na minha casa, a gente saía para jantar juntos, tivemos bons anos de parceria. Depois quando veio o Messi acho que ele ficou um pouco enciumado, não queria me dividir ninguém [risos]. E aí começaram as brigas, mudanças de comportamento".