Mercado: Neymar em fim de ciclo, Palmeiras quer ex-Corinthians e mais

A temporada está no início no Brasil, e o mercado da bola segue a todo vapor enquanto os clubes começam suas jornadas oficialmente em 2025.

Destaques do dia

Palmeiras quer Claudinho. O time paulista abriu negociações com o Zenit para contratar o meio-campista ex-Corinthians. O clube russo sinalizou que pretende receber entre 18 e 20 milhões de euros (R$ 112 milhões a R$ 123 milhões) pelo jogador. A chegada de jogadores para o meio de campo é prioridade do Palmeiras neste momento.

Neymar perto do adeus? O jogador brasileiro e o Al-Hilal querem, mutuamente, a rescisão do contrato. Entretanto, nenhum dos dois deu o primeiro passo para a quebra do vínculo ainda. As conversas sobre o assunto ainda são informais e exploratórias. O brasileiro está na mira do Inter Miami e do Chicago Fire, ambos dos EUA.

Disputa por Luiz Henrique. O Botafogo negocia a venda de Luiz Henrique ao Zenit. O negócio pode chegar a R$ 155,6 milhões. Além dos russos, um time italiano e um inglês sondam a situação do atacante.

Matheus Pereira e seu futuro. O meio-campista do Cruzeiro, que é alvo do Palmeiras, não descartou deixar o clube mineiro. Em entrevista, ele admitiu que tem sido procurado por outras equipes e evitou cravar permanência.

Corinthians procurou lateral. Renan Lodi, do Al-Hilal, revelou que foi procurado por Fabinho Soldado recentemente. O lateral, no entanto, citou o contrato que tem com o time saudita, mas não descartou a ideia no futuro.

Ex-Barcelona no Bahia. O Tricolor de Aço anunciou a contratação de Santiago Ramos Mingo, zagueiro que estava no Defensa y Justicia e que já jogou no Barcelona B. Além disso, o clube comunicou que renovou os contratos do zagueiro Gabriel Xavier e do volante Rezende.

Willian de volta à Premier League? O meia-atacante ex-Corinthians está livre no mercado e entrou na mira do Everton, da Inglaterra. Outros dois clubes ingleses, no entanto, estão de olho no brasileiro.

Savinho na mira do Real. O atacante do Manchester City atrai interesse do clube espanhol, que já iniciou contatos para entender as condições do negócio. O brasileiro tem se destacado com as atuações pelos ingleses e na seleção brasileira.