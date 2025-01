Mauro Cezar: Jorginho no Flamengo gera mesma dúvida que Oscar no São Paulo

A possível contratação de Jorginho pelo Flamengo gera a mesma dúvida que Oscar no São Paulo, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (15).

Mauro Cezar destacou que Jorginho é um jogador de alto nível e elevaria o patamar do time de Filipe Luis, mas ponderou o tempo de contrato para um atleta de 33 anos.

É um jogador que não tem histórico de lesões graves e vem atuando num dos principais times da Premiere League. É um cara que foi um dos melhores meias do mundo e que muda bastante o patamar do time se ele chegar.

Minha dúvida é se ele conseguiria jogar três temporadas inteiras, é só essa ressalva que eu faço. É a mesma coisa do Oscar no São Paulo.

Mauro Cezar

Segundo colunista, Jorginho melhoraria a qualidade de passe do Flamengo e traria "mais cérebro que força" ao meio de campo rubro-negro.

É uma contratação interessante dentro daquilo que o Filipe Luís pretende. É um jogador de jogo de passe curto, controle, domínio de bola.

Não é um cara para fazer desarme e dar carrinho. Não é um pitbull, não é um João Gomes.

É um jogador para interceptação, que fecha as linhas de passe, que bloqueia a jogada dos adversários mais com o cérebro do que com a força.

Mauro Cezar

Ítalo-brasileiro nascido em Santa Catarina, Jorginho tem contrato até o meio do ano no Arsenal e tenta uma liberação junto ao clube inglês para assinar com o Flamengo.

O meio-campista teve uma passagem marcante no Chelsea, onde foi campeão europeu e mundial, e também foi campeão europeu pela Itália em 2021, quando ficou em terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro.

Fair play financeiro é solução para o futebol brasileiro? Colunistas opinam

O fair play financeiro seria positivo para o futebol brasileiro? Os colunistas Mauro Cezar Pereira e Walter Casagrande opinaram sobre a questão.

De acordo com reportagem do UOL, grandes clubes brasileiros estão assustados com a inflação do mercado da bola e cogitam a implementação da regulamentação financeira.

Tem que regulamentar, é evidente, até para a proteção dos clubes. A regulamentação financeira protegeria os clubes de aventureiros e irresponsáveis que colocam clubes tradicionais de grandes torcidas no buraco, mas as pessoas preferem viver essa ilusão.

Mauro Cezar

Precisa ter uma lei que coloque um limite de gastos nos clubes -- se você tem mais, você gasta até aquele limite; se você não tem, você vai gastar menos.

Casagrande

