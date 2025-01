Mais um? Conor McGregor encara novo processo por suposta agressão sexual

Os problemas de Conor McGregor com a Justiça parecem não acabar. Depois de ser condenado em um caso de agressão sexual na Irlanda, o astro do UFC agora responde um novo processo civil, desta vez nos Estados Unidos, por um suposto incidente ocorrido durante um jogo de basquete da NBA em 2023.

Mais uma vez o lutador irlandês é acusado de violência sexual contra uma mulher. Neste caso, a suposta vítima, de 49 anos, alega que teria sido forçada pela equipe de segurança de McGregor a entrar no banheiro da arena 'Kaseya Center', em Miami (EUA), que sediava o 4º jogo das finais da NBA, entre Miami Heat e Denver Nuggets.

A suposta violência sexual cometida pelo ex-campeão do UFC teria acontecido dentro de uma cabine no banheiro, como relata a mulher, que teve sua identidade protegida no processo aberto na Corte Distrital de Miami, na Flórida. De acordo com ela, McGregor teria tentado forçar seu pênis dentro de sua boca e depois no ânus.

Além de Conor McGregor, também foram citados como réus no processo aberto pela suposta vítima a empresa 'Basketball Properties LLC', que é responsável por operar a arena 'Kaseya Center', o time da NBA Miami Heat, que era o mandante no jogo em que o incidente supostamente aconteceu e o 'Compass Group USA'.

Caso não foi adiante na esfera criminal

Na época do ocorrido, o suposto incidente foi investigado pelas autoridades locais, que alegaram evidências insuficientes e testemunhos contraditórios para encerrar o caso. Assim, na ocasião, o astro irlandês se livrou das acusações criminais e não respondeu judicialmente pelo suposto abuso sexual.