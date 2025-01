Lutador admite abuso de drogas antes de luta no UFC em 2021: "Estava doidão"

A maconha já não faz mais parte da lista de substâncias proibidas pela política antidoping do UFC, desde o dia 31 de dezembro de 2023. Antes disso, porém, nem todos os atletas da organização seguiam à risca a recomendação de evitar o uso da droga e apenas diminuíam o consumo quando chegavam perto de um combate. Este era o caso de Kevin Holland, que nunca escondeu de ninguém ser um usuário assíduo de Cannabis.

Em recente entrevista ao podcast 'MightyCast', o lutador americano, no entanto, admitiu que em uma ocasião do passado abusou do uso da droga às vésperas de uma luta. De acordo com Holland, o caso ocorreu antes do duelo contra o italiano Marvin Vettori, que liderou o card do UFC Vegas 23, em abril de 2021.

Ao aceitar a disputa de última hora, com poucos dias de antecedência para o evento, Holland teria desistido de abandonar o hábito e fumou maconha durante toda a semana pré-luta. Ainda de acordo com o peso-médio (84 kg) americano, o consumo da droga tão próximo de entrar em ação no octógono mais famoso do mundo não influenciou no seu desempenho, ainda que tenha sido derrotado por Vettori na ocasião.

"A luta com Marvin Vettori, eu estava chapadão. Não durante a luta, mas a semana (pré-luta) toda, eu estava doidão. Cinco rounds não pareciam nada naquela época. A luta (anterior) com Derek Brunson, eu estava todo preocupado, fiquei tipo: 'Não vou fumar muito porque tenho cinco rounds, não quero f*** com meus pulmões'. Era a primeira vez lutando cinco rounds no UFC, poderia ir longe, ele gosta de wrestling, então eu pensei: 'Não vou fazer isso'. Depois eu fiquei tipo: 'Me estressei a toa, e ainda perdi a p*** da luta'. Então, na próxima, eu estava tipo: 'Eu vou fumar'. Então, eles me deram Marvin Vettori de última hora, eu estava indo para festas e tudo. Não senti nada diferente. O ritmo tem que ser forçado. Muitas vezes, quando você luta cinco rounds, eles não forçam o ritmo, eu não forço o ritmo, nós estamos apenas relaxando", relatou Holland.

Compromisso marcado no UFC 311

Kevin Holland volta à ação neste sábado (18), pelo card do UFC 311, na Califórnia (EUA). Vindo de três derrotas em suas últimas quatro lutas, o americano vai em busca de recuperação diante do holandês Reinier de Ridder, ex-campeão peso-médio e meio-pesado do ONE Champioship, que estreou com vitória sobre Gerald Meerschaert no UFC, em novembro do ano passado.