Luisa Stefani vence Ingrid Martins nas duplas e avança no Aberto da Austrália

Duas brasileiras entraram ação nas duplas femininas do Aberto de Austrália, mas não juntas. Nesta terça-feira, Luisa Stefani derrotou a compatriota Ingrid Martins na primeira rodada do torneio.

Ao lado da norte-americana Peyton Stearns, Stefani superou Martins por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Ingrid jogou ao lado da romena Irina-Camelia Begu e já se despediu do torneio nas duplas.

Agora Luisa e a norte-americana aguardam por suas adversárias na próxima fase da competição.

Stefani e Stearns dominaram o primeiro set e não tiveram muitas dificuldades para largar na frente. A primeira parte da partida foi fechada após oito games, com vitória da brasileira e da norte-americana por 6 a 2.

Ingrid Martins e Begu voltaram mais ligadas para o segundo set e dificultaram a vida da dupla adversária. O jogo foi levado para o tie-break, vencido por Stefani e Stearns por 7 a 3, que fecharam a segunda parte em 7 a 6.