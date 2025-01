Luciano explica permanência no São Paulo e revela proposta de rival: "não queria apagar minha história"

O São Paulo empatou com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em 1 a 1, no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, pela FC Series. Autor do gol do Tricolor, Luciano falou sobre sua decisão de permanecer na equipe e revelou ter recebido proposta de um rival.

"Depois do último jogo contra o Juventude, eu falei porque realmente não sabia mesmo. Depois, eu tive uma conversa com o treinador e, nas férias, conversei bastante com a minha família. Chegaram algumas coisas para mim, mas eu vi que não era o momento de sair daqui. Até porque era um rival, então eu não queria apagar minha história que estou criando aqui. Conversei com a minha família, decidi ficar e espero fazer uma grande temporada outra vez", disse Luciano depois do jogo.

?? Pelas lentes da SPFC Play: o gol de Luciano, após bela assistência de Ferreira!#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/WDMzOMDqW0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2025

Em dezembro, depois da derrota diante do Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no Morumbis, Luciano foi perguntado sobre a permanência no São Paulo para 2025 e respondeu: "não sei".

O jogador chegou a ser especulado no Cruzeiro e no Santos, mas as conversas não andaram e Luciano optou por permanecer no São Paulo e disputar a sua sexta temporada com o clube.

"Desde quando eu cheguei, foram críticas atrás de críticas e eu, com meu trabalho e minha dedicação, consegui trazer alguns torcedores para o meu lado. Acho que a maioria dos torcedores gosta de mim e o importante é isso. Cada vez que eu tenho que provar alguma coisa, isso me motiva. Para vestir a camisa do São Paulo, você precisa ter personalidade, tem que querer estar aqui e dar a vida por este time. Isso me motiva cada vez mais", desabafou.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, encerrando sua pré-temporada nos EUA.