Livre no mercado, Holly Holm projeta lutas no MMA e no boxe após sair do UFC

Livre no mercado após pedir sua liberação contratual do UFC e ter seu pedido atendido, Holly Holm já traça planos para a continuidade da sua carreira como lutadora. E, no que depender da veterana de 43 anos, não é só no MMA que ela seguirá competindo.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', a ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC expressou o desejo de dividir suas atenções entre o MMA e o boxe a partir de agora. Vale lembrar que antes de focar nas artes marciais mistas, Holm construiu uma carreira de sucesso na nobre arte, modalidade na qual foi induzida no Hall da Fama, inclusive.

"Em um mundo perfeito, eu faria os dois (boxe e MMA). Se eu puder. Eu gostaria de ter outra luta de MMA e outra luta de boxe. Sim (uma de cada). Eu acho que isso seria incrível. Quando eu vou correr e visualizo as coisas que eu quero fazer, eu ainda quero outro nocaute com chute na cabeça. Você não pode fazer isso no boxe. Depois, eu também penso, cara seria legal lutar por um título em uma quarta divisão (diferente) no boxe. Então, por que não? Penso nas duas coisas, basicamente meio a meio. Quer dizer, talvez eu prefira MMA primeiro, mas não sei. Quero ver o que se abre", afirmou Holm.

Holly Holm no boxe

Antes de migrar em definitivo para o MMA, Holly Holm também brilhou no boxe profissional, entre 2002 e 2013. A lutadora conquistou múltiplos títulos mundiais, em três categorias de peso diferentes, e fez várias defesas de cinturão bem-sucedidas. Considerada uma das maiores boxeadoras de todos os tempos, a americana possui um cartel de 33 vitórias, três empates e apenas duas derrotas na nobre arte.