Jogo do Santos hoje (16): horário e onde assistir ao vivo

Santos e Mirassol entram em campo hoje (16), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

Santos e Mirassol garantiram o acesso à elite do futebol brasileiro em 2024. O Peixe trocou de treinador após o acesso e terá Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, no banco de reservas.

O Santos tenta repetir a boa campanha do Paulistão do ano passado. O Peixe chegou à final da competição, mas acabou superado pelo Palmeiras.

O Mirassol tenta manter a boa fase da Série B. Na edição passada, a equipe caiu na 1ª fase do torneio estadual.

Santos x Mirassol -- Campeonato Paulista