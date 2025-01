Jogo de estreia no Paulistão, Corinthians tem vantagem sobre o Bragantino no retrospecto; veja números

A temporada de 2025 começa nesta quinta-feira para Corinthians e Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. No retrospecto histórico, o Timão leva vantagem sobre o Massa Bruta e, assim, a Gazeta Esportiva resolveu trazer os números sobre este confronto.

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentaram 63 vezes na história, com 26 vitórias do Timão, 21 empates e 16 triunfos do Massa Bruta. Além disso, o clube do Parque São Jorge também tem domínio no número de gols: são 86 tentos marcados contra 59 sofridos.

O duelo desta quinta-feira é a estreia de ambas as equipes no Paulistão e na temporada de 2025, cenário igual ao de 2023. Naquele ano, os times também se enfrentaram no primeiro jogo do ano, no estádio Nabi Abi Chedid. O confronto terminou 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, que venceu com um gol de Artur.

Pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o Bragantino venceu no primeiro turno em Bragança por 1 a 0, enquanto os times empataram em 1 a 1 no returno, na Neo Química Arena. Entretanto, na Copa Sul-Americana, o Corinthians eliminou o Massa Bruta nos pênaltis com uma atuação incrível do goleiro Hugo Souza. Antes, cada equipe havia ganhado um duelo por 2 a 1.

Corinthians e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Paulistão.