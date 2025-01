Fala, João: tenista diz o que deu certo e errado em derrota na Austrália

Do UOL, em São Paulo

O brasileiro João Fonseca celebrou a campanha promissora no início de 2025 e fez um raio-x da sua atuação na derrota para o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, na segunda rodada do Australian Open.

Contando com o jogo de hoje, foi uma gira muito boa. Na verdade foi excepcional, entrando no top 100 [provisoriamente], fazendo 15 jogos consecutivos, 14 vitórias, uma derrota. Obviamente muito dura a derrota de hoje, mas tirando como aprendizado.

Hoje contou experiência, físico. Meu primeiro jogo que realmente foi 5 sets, então feliz de ter aguentado fisicamente. Mentalmente, muito difícil o jogo, um jogador depois de ter jogado com o TOP 10, jogando com o TOP 50, que eu já ganhei. Era um superfície diferente, um jogador intenso, sabia que seria um jogo difícil.

O primeiro set foi muito bom, conseguindo me soltar um pouco. Segundo e terceiro set eu não consegui me soltar direito, não consegui jogar bem. Na verdade eu não consegui jogar bem a partida inteira, eu diria, mas consegui ir adaptando. Meu saque hoje não foi muito bom, então isso que é o legal. Conseguimos jogar com jogadores 50 do mundo, não jogando nosso melhor, mas conseguimos fazer um bom jogo por resultado e feliz com a forma que eu lutei.

Só tenho a agradecer a torcida brasileira que compareceu, que torceu pela televisão. Me deu muita força esse torneio, não só esse torneio, mas em todos os meus jogos. Então muito feliz, só tenho a agradecer pelas oportunidades que estão surgindo e seguir trabalhando para cada vez mais estar preparado para esses dias, esses jogos. Trabalhando para estar melhor no ranking. Vamos com tudo e seguir.

João Fonseca

O que aconteceu

Fonseca lutou do início ao fim, mas não resistiu e foi derrotado por 3 sets a 2, parciais de 7(8)/6(6)/ 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6. O italiano neutralizou as principais armas do brasileiro e virou em partida de 3h37min.

O carioca de 18 anos disputou um Grand Slam pela 1ª vez e bateu um top 10 na estreia. Vindo do classificatório e em 112º do ranking, ele estreou na chave principal contra Andrey Rublev e descpachou o russo, atual nº 9 do mundo, por 3 sets a 0.

Fonseca teve a sua primeira derrota após conquistar dois títulos em 2025. Ele havia chegado para a partida contra Sonego com 14 vitórias seguidas e sem ter sido derrotado em nenhum set sequer. Antes do Aberto da Austrália, conquistou o Next Gen e o Challenger de Camberra.

O fenômeno brasileiro volta à quadra para o Challenger 125 de Quimper, na França. A competição será disputada entre 21 e 26 e janeiro, durante a segunda semana do Australian Open, e deve servir de preparação para a Copa Davis, que também ocorre em território francês.

Fonseca ocupa provisoriamente a 98ª posição, mas ainda não é possível cravar a entrada dele no top 100. Os chamados "live rankings" mostram que, neste momento, o novo fenômeno da modalidade está subindo 14 colocações. Ele aguarda o desfecho do Australian Open para ter a confirmação, já que o próximo ranking só será divulgado ao fim da competição, no dia 27 de janeiro.

O que mais ele disse

Não era favorito: "Eu estava nervoso desde o começo do jogo. Na minha cabeça eu não era favorito, mas tinha bastante chance de ganhar. Infelizmente não consegui jogar solto e bater forte na bola, dando winners como eu gosto de fazer".

Nervosismo na quadra: "Baixei um pouco a intensidade. Meu saque baixou o nível e isso foi me preocupando. O nervosismo não estava me deixando jogar, enquanto ele foi jogando melhor, eu não conseguia me soltar".