Hernan: Botafogo negocia Luiz Henrique com o Zenit, da Rússia

O Botafogo negocia o atacante Luiz Henrique com o Zenit, da Rússia, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, o negócio pode chegar a R$ 155,6 milhões.

O Zenit está conversando com o Botafogo pelo Luiz Henrique e essa negociação pode girar em torno de 25 milhões de euros. A transferência pode ocorrer.

O Luiz Henrique não tem ido ao Botafogo, não tem treinado, falou-se muito do Lyon, mas o Zenit está conversando com o Botafogo.

Os clubes estão negociando a possibilidade de transferências do Luiz Henrique, e ele está ciente da situação.

André Hernan

PVC: Há outros clubes no páreo por Luiz Henrique

O colunista Paulo Vinícius Coelho acrescentou que outros dois clubes também negociam a compra de Luiz Henrique: um inglês e um italiano.

O Texto confirmou. O Hernan tinha a informação e o Textor confirma a negociação. A frase é a seguinte: existe uma negociação, então é possível o Zenit.

Porém, há o interesse de outros dois clubes: um inglês e um italiano, que pelo que saiu no noticiário é a Fiorentina.

Paulo Vinícius Coelho

