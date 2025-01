Goleiro brilha, São Paulo bate Fluminense nos pênaltis e pega o Cruzeiro nas quartas da Copinha

Em busca de seu quarto título, o São Paulo carimbou a classificação às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Fluminense, segundo maior vencedor da competição, com cinco taças, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. O duelo foi realizado nesta quinta-feira, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e teve o goleiro João Pedro como principal destaque.

Novamente jogando em Jaú, o São Paulo foi pressionado pelo Fluminense logo no início. Apesar do ímpeto, os cariocas não foram eficazes com a posse. Mais tarde o São Paulo cresceu, marcando com Ryan Francisco após cruzamento de Maik, mas a bola havia cruzado a linha de fundo e o gol acabou sendo anulado.

Aos 38, Ferreira finalizou travado e Alves abriu o placar na sobra, mas a arbitragem novamente anulou o gol, marcando impedimento do camisa 10.

A volta do intervalo marcou uma virada na pressão. O Fluminense criou as melhores oportunidades, principalmente com Gorgulho, Kelwin e Wesley Natã, mas o goleiro João Pedro fez grande atuação para manter o zero no placar, com o duelo indo para as penalidades.

Nos tiros livres, o Fluminense converteu com Fabinho e Léo Jance, mas Júlio Fidelis teve a cobrança defendida por João Pedro. Gorgulho e Keven Samuel também colocaram a bola na rede, assim como o quinteto paulista, com Paulinho, Maik, Hugo, Negrucci e Ryan Francisco. Com isso, o São Paulo se manteve firme no torneio e despachou um dos favoritos ao título da competição.

Em duelo das quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, que atropelou o Bahia por 3 a 0. O duelo acontece no sábado com horário e local ainda a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Atual vice-campeão do torneio, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Bahia nesta quinta-feira e venceu com gols de Felipe de Moraes, Nicolas e Fernando. O duelo aconteceu em São Carlos.

No primeiro tempo, o Cruzeiro começou criando boas oportunidades com Janderson e Kaique Kenji, mas foi Felipe de Morais quem abriu o placar aos 22 minutos, após uma bela finalização de fora da área. O Bahia tentou reagir em alguns momentos, mas pouco chegou com perigo.

No segundo tempo, o time de Salvador se lançou ao ataque, mas o Cruzeiro foi preciso e ampliou aos 34 minutos com Nicolas e aos 40 com Fernando, dando números finais ao duelo eliminatório.