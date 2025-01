Giuliano se despede do Santos e destaca contribuição para o acesso: 'O objetivo foi alcançado'

Após rescindir seu contrato com o Santos, o meia Giuliano utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se despedir dos companheiros e dos funcionários do clube. O jogador de 34 anos agradeceu o carinho que recebeu durante a temporada em que vestiu a camisa alvinegra e ressaltou as metas cumpridas em sua passagem.

"Hoje encerro esse ciclo com a certeza de que cumpri meu propósito e, com a mesma determinação que trouxe comigo, sigo em busca de novos desafios", afirmou o jogador em texto publicado em seu Instagram. "O objetivo que traçamos no ano passado foi alcançado, e saber que pude contribuir para isso me enche de realização", lembrou, referindo-se à conquista da Série B do Campeonato Brasileiro e ao acesso à elite nacional.

Sem ter seu contrato renovado com o Corinthians no final de 2023, Giuliano chegou ao Santos a pedido do técnico Fábio Carille e foi um dos destaques da equipe nas campanhas que culminaram no vice-campeonato paulista e no título da Série B do Brasileiro, quando utilizou a camisa 20 - o clube decidiu não usar a 10 na segunda divisão. No total, o armador fez 36 jogos, marcou 12 gols e distribuiu três assistências para os companheiros, a quem agradeceu no adeus.

"Foi um privilégio dividir o vestiário e o campo com pessoas tão comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Agradeço a cada funcionário, atleta, membro da comissão técnica e diretoria, a todos que me acolheram de braços abertos e fizeram parte dessa caminhada", comentou. "Eu me despeço do Santos com o coração cheio de gratidão e orgulho. Tive a honra e a alegria de vestir essa camisa tão pesada e cheia de história, que sempre será um símbolo do futebol mundial."

Apesar da renovação automática prevista no contrato, Giuliano pediu o desligamento do clube santista logo após a confirmação do título da Série B e não viajou para enfrentar o Sport na última rodada. O atleta chegou a pensar em aposentadoria, mas optou por dar sequência à carreira em outro clube, desejando sucesso aos ex-companheiros.

"Desejo ao Santos todo sucesso no futuro. Que este clube gigante continue escrevendo capítulos gloriosos em sua história. A todos os torcedores, meu muito obrigado por cada momento de apoio e energia", disse.