'Na minha cabeça eu não era favorito': Fonseca relata nervosismo em queda

Eliminado na segunda rodada do Australian Open, João Fonseca lamentou a falta de experiência e o nervosismo "incontrolável", como ele mesmo definiu, na derrota diante do italiano Lorenzo Sonego nesta quinta-feira em Melbourne. Bastante sincero na entrevista coletiva, o carioca de apenas 18 anos afirmou que não conseguiu jogar da maneira que está acostumado, e que infelizmente o nervosismo tomou conta de seu corpo.

"Eu estava nervoso desde o começo do jogo. Na minha cabeça eu não era favorito, mas tinha bastante chance de ganhar. Infelizmente não consegui jogar solto e bater forte na bola, dando winners como eu gosto de fazer", comentou Fonseca após a derrota para Sonego com parciais de 6/7 (6-8), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3 em 3h37 de partida.

O jovem tenista brasileiro tentou explicar a queda brusca de rendimento no segundo e, principalmente, no terceiro set. "Baixei um pouco a intensidade. Meu saque baixou o nível e isso foi me preocupando. O nervosismo não estava me deixando jogar, enquanto ele foi jogando melhor, eu não conseguia me soltar".

(Por Diego Diegues)

