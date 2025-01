São Paulo perde gol absurdo, mas vence Flu nos pênaltis com goleiro paredão

O São Paulo eliminou o Fluminense nos pênaltis (5 a 4) em duelo de oitavas de final da Copinha disputado no fim da tarde desta quinta-feira (16), no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

O jogo ficou no 0 a 0 no tempo regulamentar após Andrade, zagueiro do São Paulo, perder um gol inacreditável na etapa final (veja mais abaixo).

Nos pênaltis, João Pedro, que já havia brilhado com duas defesaças no segundo tempo, pegou um dos pênaltis do Flu e colocou o São Paulo na próxima fase.

Agora, nas quartas de final, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, que mais cedo venceu o Bahia por 3 a 0 em São Carlos.

Nove títulos de Copinha entraram em campo em Jaú neste fim de tarde de quinta-feira. O Flu é o segundo maior vencedor da competição com cinco taças, empatado com o Internacional, enquanto o São Paulo tem quatro e segue em busca do quinto.

O FAMOSO INACREDITÁVEL FUTEBOL CLUBE!



Como que o jogador do São Paulo conseguiu perder esse gol? Mas ainda tem muito jogo pela frente... #CopinhaNaCazéTV #CopinhaNoYouTube #SãoPaulo #Fluminense #CasasBahia pic.twitter.com/IvdeGtEwAy -- CazéTV (@CazeTVOficial) January 16, 2025

Como foi o jogo

O jogo muda completamente as características, são dois times que gostam de jogar com a bola. Com esse campo, que já não é bom, a chuva atrapalha ainda mais e fica um jogo de primeira e segunda bola, brigado, guerreado

Gustavo Cintra

A entrevista do zagueiro do Fluminense na saída para o intervalo mostra bem o que foi o primeiro tempo. Com várias poças d'água e o campo encharcado por causa da chuva, o que se viu em Jaú foi muita dividida, chutão, e pouco futebol.

O melhor lance da etapa inicial foi do São Paulo, aos 39min. Ferreira fez bela jogada da direita para o meio, deixou dois para trás e bateu em cima de Fidelis; a bola sobrou para Alves, que finalizou para as redes. O assistente, porém, marcou impedimento do camisa 10.

Já o time carioca quase fez um gol histórico logo depois, aos 41min. Jance cobrou escanteio no segundo pau, a bola ficou viva e sobrou para Wesley Natã, que dominou já ajeitando a bola antes de emendar uma bicicleta espetacular. A bola saiu à direita do goleiro, com perigo.

Com a chuva dando uma trégua, o campo melhorou no segundo tempo e, consequentemente, o futebol das duas equipes também. As chances começaram a aparecer com mais frequência, e o São Paulo teve uma chance de ouro para ampliar, aos 16min.

O zagueiro Andrade conseguiu perder um gol inacreditável aos 16min. Ferreira cruzou uma falta na segunda trave, Loss desviou para o meio e Andrade, completamente sozinho, na pequena área, com o goleiro já vencido, cabeceou para fora.

O Flu melhorou e João Pedro passou a ser o nome do segundo tempo. Aos 24, Fidelis invadiu a área pela direita e finalizou; a bola desviou em Andrade e goleiro tricolor mostrou reflexo absurdo ao fazer a defesa em seu canto direito. Aos 34, João Pedro fez defesa à queima-roupa em chute de Keven na pequena área.

Sem gols no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Fabinho (Flu), Paulinho (SP), Léo Jance (Flu) e Maik (SP) converteram suas cobranças e deixaram o placar em 2 a 2.

João Pedro voltou a brilhar na decisão e pegou a cobrança de Júlio Fidelis, a terceira do Flu. Hugo fez 3 a 2 para o São Paulo, Gorgulho empatou em 3 a 3, Negrucci fez 4 a 3 para o São Paulo e jogou pressão para o Flu. Kevin Samuel converteu e adiou a eliminação do time carioca, mas Ryan Francisco não desperdiçou e classificou o Tricolor paulista.