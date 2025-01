Flamengo-SP x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta sexta-feira, o Flamengo-SP enfrenta o Vasco, no Estádio José Liberatti, em Osasco. O jogo será válido pelas oitavas de final da Copinha e começa às 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV.

A equipe carioca embalou na Copinha após uma fase de grupos com três empates. No mata-mata, o Vasco passou por Juventus-SP e Ceará.

A classificação para as oitavas de final veio com sofrimento e gol no fim. Para esta partida, o Vasco terá o retorno do lateral direito Breno, que cumpriu suspensão contra o Ceará.

Já o Flamengo-SP chegou às oitavas após bater o Ibrachina nos pênaltis depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.

Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Ituano e Corinthians.

Prováveis escalações

Flamengo-SP: Kauã Araújo, João Lucas, Dunga, Ruan e Igor Catai; Hugo, Nicolas e Biriba; Fran, Léo Agostinho e Diodo Dodke



Técnico: Anderson Neblina

Vasco: Phillipe Gabriel, Bruno André, Wanyson, Lyncon e Renatinho; Euder, Lukas Zucarello e Igor Toledo; Maxswell Alegria, Ramon e GB



Técnico: Matheus Frasson

Arbitragem

O jogo será apitado por Gabriel Furlan, com os assistentes Alex Alexandrino e Marcela de Almeida Silva. No comando do VAR, estará Marcel Luis Biava Cordova.