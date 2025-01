Flamengo desrespeitou Gabriel por tudo que ele conquistou, diz empresário

O Flamengo desrespeitou o seu ex-atacante Gabriel por tudo que ele conquistou no clube, inclusive pelo que deu para a gestão deles, atacou o empresário do hoje jogador do Cruzeiro, Júnior Pedroso, ao programa Zona Mista.

Foi um desrespeito com tudo que o Gabriel conquistou e tudo que o Gabriel deu para gestão deles. Não foi para gestão que está vindo agora, o Gabriel deu para gestão deles. Que é o legado do Flamengo hoje, que encabeçou no título de 2019, que ele foi o grande responsável ns final.

Eles queriam diminuir o peso do Gabriel para o Flamengo. Porque estava muito evidente que eles queriam que o Gabriel saísse. Não houve a troca de documento, porque o advogado nunca chegou a passar. Dirigente encontrou com o Gabriel no CT, apertou a mão, deu os parabéns pelos próximos cinco anos. O Gabriel já estava maquinando o que ia ser feito para o anúncio desses próximos cinco anos, e depois começou a ter um monte de notícia estranha que o conselho não estava aprovando.

Envolveu muita coisa, muita gente. E aí eles não trouxeram nada, depois bateu lá na casa do Gabriel com uma proposta de um ano. E é óbvio que o Gabriel ia falar não, eles sabiam disso. Porque em momento algum falaram o Gabriel, só nesse dia que foi gravar uma proposta de um ano. Para ouvir o não dele.

E tudo isso somou pro Gabriel tomar aquela decisão e fazer um anúncio lá no último dia do jogo. Todo mundo critica o Gabriel pela ação dele, mas foi o momento que ele teve voz pra falar que não ia ficar e falar o que estava acontecendo. E falar que ia desfrutar dos últimos seis jogos do Flamengo.

Júnior Pedroso

O empresário de Gabigol falou que a partir dali o Flamengo começou a bater e esconder cada vez seu atacante, vetando inclusive projetos de marketing.

Aí o Flamengo começou a bater no Gabriel. Depois eles o tiraram de jogo, você vê que não tinha mais imagem dele. No meio do ano a gente tentou fazer um álbum, uma coleção dele de fotos do Flamengo para ter elementos de memorabilia dele com o clube, e o marketing do Flamengo não autorizou a gente fazer.

Então a gente queria ter feito muito mais ações com o Flamengo para desenvolver a memorabilia dele, que a gente não conseguia. A gente precisava da anuência do clube. E nisso a gente acabou deixando muito projeto engavetado ali. Infelizmente, morreu.

Júnior Pedroso

