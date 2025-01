Fla tem nova onda de saídas, demite funcionários e dispensa atletas da base

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo ainda não acabou com a reformulação nas categorias de base. O clube demitiu, nesta quinta-feira, 27 funcionários envolvidos no dia a dia das categorias inferiores do rubro-negro. Vários jogadores também foram dispensados.

O que aconteceu

Foram demitidos os treinadores do sub-16 ao sub-11. Além disso, Raphael Bahia, que treinou o time da Copinha e era o comandante do time B do sub-20, também saiu.

Outros profissionais comunicados da saída eram coordenadores e supervisores. Entre eles estão o coordenador técnico do sub-20 e também o do sub-15 ao sub-17, além do responsável pelo futsal e pela captação.

O Flamengo também dispensou mais de 30 jogadores na quarta-feira. A informação sobre as demissões foi divulgada, inicialmente, pelo perfil Flazoeiro e confirmada pelo UOL, que ouviu que as saídas de atletas ainda não acabaram.

Alguns funcionários já esperavam essa dispensa em massa, especialmente após a Copinha. Um deles chegou a ser contactado pelo RH do clube para se apresentar, mas comunicou que não estava no Rio de Janeiro.

O Flamengo deve ter a chegada de alguns novos funcionários nos próximos dias. Quando chegou ao clube, José Boto identificou um número alto de pessoas envolvidas no dia a dia, além de muitos atletas. Era esperada uma reformulação nesse sentido.

Vale lembrar que todos os funcionários do departamento médico também foram demitidos. Apenas Fernando Sassaki, que virou chefe do departamento no profissional, foi mantido.

Quem comanda a base nessa nova gestão é Carlos Noval. Ele já era uma figura conhecida dentro do Flamengo e voltou a ganhar força com Bap.

Ainda há funcionários da base junto do time que disputa o Campeonato Carioca. Existe uma sensação de que mais demissões nesse grupo vão acontecer, mas ninguém foi comunicado. O sentimento geral dentro da base atualmente é de incerteza.

O Flamengo divulgou uma nota oficial explicando as decisões.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro.

Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos."