'Fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe', diz Jorge Jesus sobre Neymar

Cotado para deixar o futebol árabe, onde defende o Al-Hilal, Neymar pode não ser inscrito no campeonato nacional. Foi o que indicou o técnico do time, o português Jorge Jesus, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O ex-treinador do Flamengo afirmou ainda que o astro brasileiro não está conseguindo acompanhar o restante do elenco.

"Não está fácil. Ele (Neymar) vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", afirmou Jesus.

Neymar ficou um ano e quatro dias fora de ação após passar por cirurgia no joelho e voltou a jogar em outubro do ano passado. Pouco mais de duas semanas, o jogador teve constatada nova lesão, desta vez na coxa e que o afastou por quase dois meses. O contrato de Neymar com o Al-Hilal vai até junho de 2025 e ele pode ser inscrito no Campeonato Árabe até 31 de janeiro.

"Temos que tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. Ele está inscrito na Liga dos campeões da Ásia, só não está inscrito em uma competição, que é o campeonato (Árabe). Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. O resto já não compete a mim falar mais alguma coisa", completou Jorge Jesus.