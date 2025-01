Estrela do jogo, Maurício homenageia namorada que está internada

Estrela do Palmeiras na vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa, Maurício falou sobre a briga acirrada, mas saudável, no time de Abel Ferreira e dedicou os dois gols para a namorada, que está internada.

O que aconteceu

Com Raphael Veiga poupado, Maurício foi o titular e deu conta do recado. O meio-campista de 23 anos abriu o placar na primeira etapa e selou a vitória no segundo tempo.

Ele exaltou o elenco, falou sobre a disputa de posição e se mostrou pronto para brigar pela titularidade no time de Abel Ferreira.

Sabemos que vai ser um grande ano, com bastante competição, bastante jogos. A briga é sempre acirrada, mas é uma briga saudável. O professor fala que quem tiver melhor vai jogar. Então é no dia a dia. É aproveitar, fazer bons treinamento, bons jogos, e quem estiver melhor vai jogar. Mas estou disposto a brigar. Acho que todo mundo aqui está pronto para brigar pela posição, mas de uma forma saudável. Dá pra ver dentro de campo que a gente tem uma união muito boa e a gente quer sempre vencer e fazer o melhor para o Palmeiras

Maurício ainda aproveitou os microfones para dedicar os gols para a namorada, que está internada no hospital. Segundo o meia, porém, 'já está tudo certo' com ela.

Essa semana foi um pouco complicada pra mim, minha namorada acabou sendo foi internada, momentos de muita tensão, ela ainda está no hospital, mas já está tudo certo. Queria dedicar os gols a ela. É uma mulher que eu amo muito, que eu quero para a minha vida. E agora, nesse momento difícil, pude fazer os gols e dedicar a ela que está no hospital

Na temporada 2024, Maurício fez 22 jogos com a camisa alviverde, sendo 12 como titular. Ele marcou três gols.

