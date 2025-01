Estêvão lesionado? Palmeiras perderia o principal jogador, diz Lavieri

A cena de Estêvão deixando o campo mancando após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, na estreia do Paulistão, é preocupante, afirmou Danilo Lavieri no Fim de Papo, nesta quinta (16).

O colunista ressaltou que, além de ser o principal nome do time, Estêvão tem aproximadamente seis meses no futebol brasileiro.

[Estevão saindo de campo mancando] Não é uma cena que o palmeirense gostaria de ver. [...] É algo para ficar de olho porque o Estevão é o principal jogador do time. E mais, o Palmeiras já está na contagem regressiva do Estevão. [...] Se ele começa o ano machucado e fica um tempo fora, é menos tempo para ver o Estevão jogando. Seria ruim

Danilo Lavieri

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.