Em "reestruturação estratégica", Flamengo demite mais de 50 funcionários da base

Nesta quinta-feira, o Flamengo promoveu uma demissão em massa de mais de 50 funcionários das categorias de base. Em nota oficial, a equipe justifica a ação como uma promoção de "uma reestruturação estratégica".

Técnicos das categorias de base do sub-11 ao sub-16 foram demitidos, além de coordenadores, supervisores e atletas. O técnico Raphael Bahia, que comandou a equipe rubro-negra na Copinha, está entre os nomes cortados.

Em nota, o Flamengo afirmou o "objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol" e que pretende alinhar a base ao método de trabalho utilizado no futebol profissional. Confira a nota na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro.

Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos."

Não é a primeira onda de demissões no Ninho do Urubu neste ano, a primeira semana de 2025 contou com cerca de 40 trabalhadores desligados. A nova gestão do clube, iniciada este ano por Luiz Eduardo Baptista, está sendo marcada pelas reformulações no quadro de funcionários.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo contou com a maioria de seu elenco sendo composta por atletas do sub-17. O time principal viajou aos Estados Unidos para disputar a FC Series e o sub-20 assumiu o início do Campeonato Carioca. A equipe foi eliminada da Copinha para o Bragantino por 3 a 1 nesta segunda-feira.