Elenco do São Paulo aproveita folga em parques temáticos de Orlando (EUA)

Do UOL, em Orlando (EUA)

Os jogadores do São Paulo ganharam folga após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro pela FC Series e aproveitaram o período nos parques temáticos da Universal.

O que aconteceu

O elenco todo compareceu nesta manhã ao Universal Orlando Resort, que conta com os parques temáticos 'Studios Florida' e 'Islands of Adventure'.

Os jogadores posaram para uma foto e, depois, foram liberados pelo clube. Parte dos atletas se dividiu entre os dois parques temáticos, enquanto outros decidiram aproveitar a folga de outra maneira.

Os parques da Universal são famosos por áreas temáticas como a de Harry Potter e por montanhas-russas como a Jurassic World VelociCoaster. Durante as férias de dezembro, jogadores como o atacante Lucas estiveram nos parques com a família.

A aparição na Universal faz parte do conjunto de ativações do São Paulo neste pré-temporada americana. O grupo também esteve em um jogo do Orlando Magic, da NBA.