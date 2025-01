Corte Arbitral do Esporte absolve Fortaleza e Lucero após imbróglio contratual com Colo-Colo

Nesta quinta-feira, através de nota oficial, o Fortaleza informou a sentença final da CAS (Corte Arbitral do Esporte) referente ao caso do atacante Lucero e sua contratação pelo clube cearense junto ao Colo-Colo, do Chile. De acordo com a instância máxima do esporte, o atleta argentino e o Leão do Pici agiram de forma legal nas tratativas que ocorreram no início de 2023, quando o jogador de 33 anos se desligou da equipe chilena.

O imbróglio começou em abril de 2023, quando o Colo-Colo acionou a Fifa contra Fortaleza e Martín Lucero ao alegar ter existido "indução" por parte do clube nordestino para que o argentino se juntasse ao Leão do Pici, mesmo que não houvesse qualquer cláusula em seu contrato com o time chileno para sua saída.

Na época, o Colo-Colo ainda exigiu receber um valor de R$ 10 milhões, que Lucero não pudesse mudar de clube pelo período de três meses e ficasse afastado pelo prazo mínimo de quatro meses. No entanto, em agosto de 2024, o Fortaleza conseguiu suspender a decisão da Fifa e o atleta retornou aos gramados.

Ao todo, Lucero soma 126 partidas com a camisa do Fortaleza, nas quais registrou 47 gols, 13 assistências e dois títulos: Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024). Apenas em 2024, o atacante argentino somou 63 jogos, com 23 bolas na rede e seis passes para tento.

Não cabe recurso da decisão e o caso está definitivamente encerrado.