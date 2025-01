Corinthians: Ramón se dá por satisfeito com elenco e entende janela zerada

Ramón e Emiliano Díaz estão satisfeitos com o elenco que começou o ano de 2025 do Corinthians. Ou seja, a comissão técnica do Timão se sente tranquila mesmo sem contratações nesta janela até o momento.

O que aconteceu

O treinador recordou o esforço feito pela diretoria no ano passado e disse que o clube só deve voltar a contratar apenas se perder alguém do elenco.

Ele e Emiliano Díaz concederam entrevista coletiva após a vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na estreia do Paulistão.

Na metade do ano passado o clube fez um esforço enorme de trazer nove jogadores, um esforço econômico. Estava num momento difícil, em último. Consideramos que não é fácil fazer contratações porque há jogadores que economicamente custam muito. Estamos felizes com o grupo, mas podemos trazer algum jogador se sair alguém ou se houver criatividade

Temos um grande time, sabemos o que os dirigentes fizeram um esforço enorme, por isso o Corinthians jogou no nível que jogou no último torneio, saindo da zona de rebaixamento e se classificando para a zona da Libertadores, que ninguém acreditava. É preciso estar tranquilo, os torcedores são muito ansiosos, mas temos que manter a tranquilidade, ainda não fechou o mercado. Mas estamos muito felizes com o time que temos, o grupo que temos

Não vamos pedir um esforço ao clube que não corresponde. Sabemos que há seis meses o Corinthians fez um esforço grande e estamos felizes com a equipe que temos

O que mais ele disse

Ramón Díaz sobre atuação do Timão. "Como é muito curto o tempo de preparação para começar a jogar, consideramos que precisamos preparar todo o grupo. Cada jogo que disputa o Corinthians é importante. Isso é uma boa prova para os jogadores que temos, que tem que demonstrar a capacidade que tem".

Ramón sobre manter nível apresentado. "Hoje foi um jogo intenso, eles jogaram completos. Quero felicitar o grupo porque está entendendo o que é o Corinthians, cada partida que se joga para a gente é muita responsabilidade, para a gente, para a torcida... precisamos conseguir os resultados e manter o nível que estamos tendo, estou muito feliz".

Emiliano Díaz sobre Pedro Raul. "Ficamos contentes pelo Pedro. Aqui ninguém ganha nada de presente, todo mundo tem que trabalhar e ganhar seu espaço. Pedro estava brigando desde o primeiro momento que a gente chegou. Todos terão possibilidade (de jogar), temos muitos jogos pela frente, muitos torneios. A briga vai continuar. Ficamos felizes pelo Pedro que pôde fazer um bom jogo hoje".

Emiliano sobre atuação no primeiro tempo. "Acho que se você avalia o primeiro tempo depois de oito sessões duplas de treino está errado. Vínhamos trabalhando muito. Sabíamos que hoje era um jogo difícil. Não é fácil jogar esse jogo, vínhamos com carga de trabalho alta. Nós sabemos que era um jogo difícil, tivemos que mexer taticamente, não podíamos pressionar".

Emiliano sobre mudança no segundo tempo. "Estou muito contente. Primeiro tempo não foi no nível que a gente pretendia, mas os números que vimos do GPS foi o que estávamos tentando. Não deixa de ser um jogo de preparação para esse grupo. Estou feliz, tanto no primeiro tempo, que não foi no alto nível que a gente pretende, quanto no segundo".

Ramón sobre a saída de Fagner. "A Fagner temos que agradecer por tudo que ofereceu ao Corinthians, jogador importante, de alto nível, respondeu da melhor maneira. Mas o Corinthians tem que pensar no futuro, fazer crescer os jovens. Foi o que decidimos, pensamos no Corinthians não só no curto prazo, mas também no longo, porque precisa. Sempre vamos agradecer ao Fagner por como se comportou, é um grande profissional... Futebol é dinâmico, a exigência é cada dia maior, é bom que ele tenha oportunidade em outro clube".

Ramón sobre apostas da base. "Confiamos no grupo que temos, no crescimento que (Léo Maná) está tendo. Há dois meninos no sub-20 que jogam muito bem, que gostamos. Há jogadores com grande futuro nessa posição, vamos trabalhar para que amanhã sejam protagonistas.

Emiliano sobre o ajuste na posição de Martínez. "Os laterais ficavam muito longe, foi por isso, esporádico. Não foi um ponta, jogamos com 4-1-4-1, tampamos os lados e quisemos ganhar imposição. Foi um grande jogador, ele é um jogador de seleção, não está acostumado a jogar pelo lado. Hoje fez um grande jogo".

Emiliano sobre a vitória de virada e o banco. "Estamos acostumados com times grandes, e times grandes quando você muda e ganha... para nós não muda nada. O suporte que a torcida deu nesses sete meses que estamos aqui... Críticas vão acontecer, mas pra nós não muda nada".

Emiliano sobre virada e mudanças no time. "Sempre avaliamos, somos muita gente para avaliar, e sabemos o que podemos dar. Sempre que fazemos uma troca é algo estudado. Nos times grandes é assim, quando mexe e ganha é fenômeno. Faz parte do jogo, estamos há 12 anos trabalhando em time grande".