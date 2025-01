Corinthians anuncia afastamento de Marcelo Mariano, dirigente pivô no escândalo da VaideBet

Uma notícia importante no mundo do Corinthians foi divulgada nesta quinta-feira. O Timão anunciou de forma oficial a saída do diretor administrativo Marcelo Mariano, pivô no escândalo envolvendo a ex-patrocinadora do clube do Parque São Jorge, a casa de apostas VaideBet.

De acordo com uma nota oficial, Marcelo Mariano pediu para ser afastado do cargo, solicitação que foi aceita pelo presidente Augusto Melo. O dirigente estava no cargo desde janeiro de 2024, quando a atual gestão tomou posse. Agora, o ex-diretor administrativo retornará ao seu mandado no Conselho Deliberativo do clube.

Ainda de acordo com o Corinthians, Marcelo Mariano optou por deixar a diretoria de forma pacífica, "mantendo o profissionalismo que vem sendo aplicado desde o primeiro dia de 2024".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

O presidente Augusto Melo já vinha sendo pressionado pela saída de Marcelo Mariano, considerado seu braço direito e grande pivô no caso VaideBet. Marcelinho, como é conhecido no Parque São Jorge, está sendo acusado de instruir um funcionário do setor financeiro do Corinthians a transferir cerca de R$1,4 milhão para a Rede Social Media Design LTDA, empresa que teria sido a intermediária no patrocínio entre VaideBet e o Timão. Esta mesma empresa tem como sócio Alex Cassundé, que teria direcionado parte do dinheiro arrecadado com o acordo para uma empresa fantasma.

Além disso, a situação política no Corinthians ainda pode piorar, já que o Conselho Deliberativo do clube marcou para a próxima segunda-feira (20) a votação sobre o impeachment de Augusto Melo.

O clima tenso nos bastidores da política do Timão acontece em meio a estreia do clube no Paulistão. Nesta quinta, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.

Veja a nota oficial do Corinthians sobre Marcelo Mariano:

"O presidente Augusto Melo aceitou o pedido de afastamento feito pelo Diretor Administrativo do Sport Club Corinthians Paulista, Marcelo Mariano. O diretor estava no cargo desde janeiro de 2024, quando a gestão atual tomou posse.

Marcelinho, como é conhecido no Parque São Jorge, opta por deixar a diretoria para que a gestão consiga trabalhar de forma pacífica e mantendo o profissionalismo que vem sendo aplicado desde o primeiro dia de 2024. Além disso, deixa claro que é um dos mais interessados de que todo processo político do Clube seja finalizado da melhor forma. O agora ex-diretor está esperançoso de que a diretoria atual consiga, enfim, realizar em seu mandato todas as melhorias que estão no planejamento.

O presidente Augusto Melo agradece o período de dedicação ímpar de Marcelo Mariano às atividades do Clube e deseja sucesso na sua trajetória.

Com sua saída, Mariano retorna ao seu mandado no Conselho Deliberativo do Corinthians."