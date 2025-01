Dia 14 da Copinha tem gol de mão, cenas lamentáveis e Zumbi assombrado

A Copinha 2025 chegou ao seu 14° dia nesta quarta-feira (15), e os jogos espalhados pelo estado de São Paulo contaram com fatos e lances curiosos.

Veja destaques

Gol de mão. Audax e Athletico inauguraram o dia e protagonizaram um jogo que acabou decidido por um gol de mão: Marcos, do Audax, acabou desviando a bola para o gol paranaense com o braço — a arbitragem não notou a irregularidade e, sem VAR, confirmou o lance que garantiu os paulistas nas oitavas.

Vozão luta, mas... O Ceará saiu atrás do Vasco e até empatou, mas tomou o segundo gol aos 36 minutos do 2° tempo. O time nordestino conseguiu reagir novamente e deixou tudo igual novamente pouco antes dos acréscimos, mas o problema surgiu a partir de André, que cravou o 3 a 2 e classificou os cariocas.

Dois gols e uma lambreta de Mec. Gabriel Mec, destaque do Grêmio nesta Copinha, só não fez chover em Guaratinguetá: o atacante marcou duas vezes na goleada gaúcha por 4 a 0 sobre o Goiás e, de quebra, deu uma lambreta em um defensor — que conseguiu afastar a bola.

Jogo quente e com cenas lamentáveis. Flamengo-SP e Ibrachina empataram por 1 a 1 em Guarulhos. A decisão ficou para os pênaltis, e a vitória ficou com a equipe da casa. O pós-jogo contou com cenas lamentáveis: em meio às provocações de torcedores, jogadores e funcionários do Ibrachina arremessaram objetos na direção das arquibancadas.

Zumbi assombrado. Dias depois de surpreender e vencer o Flamengo, o Zumbi-AL acabou massacrado pelo Bragantino — que, curiosamente, eliminou o time carioca da Copinha. Os paulistas golearam por 7 a 0 e garantiram a última vaga nas oitavas de final.

Assista aos melhores momentos

La mano de Marcos!



Audax acaba de eliminar o Athletico Parananse com um gol de MÃO. pic.twitter.com/zqGmbxcUPz -- visaofutebol (@visaofutebol_) January 15, 2025

Gabriel Mec marcou dois gols e deu lambreta em goleada do Grêmio contra o Goiás pic.twitter.com/Ck8bGTopmq -- Embolados TV (@EmboladosT) January 15, 2025

⚠️ Justiça feita?



Flamengo de Guarulhos venceu o Ibrachina nos pênaltis após empate em 1x1.



Após o apito final, revoltados, jogadores e comissão técnica da equipe do Ibrachina jogaram objetos no torcedor Guarulhense.



🎥 @olucasiilva_ pic.twitter.com/HdVMJsveiW -- Kelvin Ramon (@KelvinRamo53665) January 15, 2025

Confira os resultados