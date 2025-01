Com time alternativo, Corinthians está pronto para enfrentar o RB Bragantino; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no Nabi Abi Chedid. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz optou por mandar a campo uma equipe completamente alternativa.

Assim, o Timão está escalado com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Thoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana e Charles; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Alguns titulares viajaram com a delegação e estão no banco de reservas, como Matheuzinho, Yuri Alberto, André Ramalho, Raniele e André Carrillo. Já o goleiro Hugo Souza, o meia Igor Coronado e o atacante Memphis Depay sequer vieram com o grupo.

Além disso, o Corinthians tem desfalques, como o volante Breno Bidon (convocado para a Seleção Brasileira sub-20), o meia Rodrigo Garro (lesão no joelho) e o volante Maycon (ainda não foi inscrito).

O Red Bull Bragantino do técnico Fernando Seabra, por sua vez, está formado com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

A bola rola às 19h30 (de Brasília).