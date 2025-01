Com Neymar de saída, Al-Hilal prepara oferta por craque de gigante europeu

O atacante brasileiro Neymar deve deixar o Al-Hilal no final de seu contrato, em junho de 2025. Com 32 anos, o atleta teve passagem marcada por lesões e não deve renovar com o time saudita. Para substituir o jogador, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação de Mohamed Salah, do Liverpool.

Há um Interesse antigo do técnico português neste negócio. Jorge Jesus quer o atacante egípcio para essa janela de transferências. Mesmo com a boa fase do Liverpool, Salah já demonstrou insatisfação com a falta de urgência para a renovação de contrato e aponta que essa é a sua última temporada nos Reds. O Al-Hilal prepara uma oferta de 77 milhões de euros (cerca de R$ 477,5 milhões) para tirar o jogador da Inglaterra.

No Liverpool desde 2017, Mohamed Salah conquistou todos os títulos possíveis pela equipe, incluindo o Campeonato Inglês, após 30 anos. Porém, apesar dos títulos e da ótima fase recente da equipe, Salah se declarou insatisfeito com as questões contratuais. Principalmente após os Reds recusarem uma oferta de 235 milhões de euros (cerca de R$ 1,25 bilhão, na época) feita pelo Al-Ittihad, em 2023.

Enquanto os Reds tentam manter seu artilheiro, o Al-Hilal se mexe no mercado. Com a iminente saída de Neymar, especulada pelo Chicago Fire e Inter Miami, da MLS, o time saudita já tem seu alvo. Sabendo que o contrato de Salah se encerra em seis meses e não havendo perspectiva de renovação, a equipe de Jorge Jesus prepara proposta que deixe o Liverpool sem chances de recusar. Pois, ao fim do acordo vigente, o atacante pode deixar a equipe sem custos.

Enquanto atua pelo Liverpool, Salah declara que quer vencer o Campeonato Inglês na sua última temporada no clube. Porém, o Al-Hilal tenta agir rápido para contar com o jogador para o restante do Campeonato Saudita, já que a equipe não conta mais com Neymar, lesionado. A equipe lidera a liga, com 40 pontos em 15 jogos, três a mais que o Al-Ittihad e já se prepara para o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho, nos Estados Unidos.