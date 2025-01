Com gols no primeiro tempo, Inter perde do México em amistoso no Beira-Rio

O Internacional perdeu do México por 2 a 0, em amistoso disputado nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Os gols da partida foram marcados por Lira e Ruvalcaba, ambos no primeiro tempo.

#INTxMEX | 0-2 | 2T | 42? - Final de partida no Gigante. O Clube do Povo volta a campo no dia 22, contra o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'Alva, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. ?? #VamoInter pic.twitter.com/pJ1qNCHi8f ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 17, 2025

A equipe colorada volta a campo na quarta-feira, contra o Guarany, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Magalhães Rossel. Por sua vez, o México enfrenta o River Plate, no Monumental, às 21h de terça.

O México abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Após bela jogada pela esquerda do campo de ataque, Lira recebeu na entrada da área e chutou no alto, para o fundo do gol.

Já aos 45, Gallardo fez lançamento para Ruvalcaba, que avançou sozinho pela esquerda, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, aumentando o placar.