Com gol de Pedro Raul, Corinthians vence RB Bragantino de virada na estreia do Paulista

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, pela estreia do Campeonato Paulista, no Nabi Abi Chedid. O destaque do confronto foi o gol do atacante Pedro Raul, que voltou a ir às redes depois de cerca de nove meses.

A partida foi marcada pela equilíbrio em Bragança, mas o Corinthians, com time alternativo, teve mais eficiência. O RB Bragantino abriu o placar no primeiro tempo com cabeçada de Lucas Evangelista, mas o Timão cresceu na partida e deixou tudo igual com Talles Magno, já na segunda etapa, e virou depois com Pedro Raul.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu momentaneamente a liderança do grupo A, com três pontos. O Massa Bruta, por sua vez, ficou na terceira colocação do grupo B, zerado.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena. Já o RB Bragantino vai visitar o São Bernardo no mesmo dias, às 16 horas.

O jogo

Os mandantes começaram a partida com tudo, buscando empurrar o Corinthians contra o próprio campo. Logo aos dois minutos, Jhon Jhon quase fez para o Bragantino, mas Donelli teve boa intervenção. O Timão respondeu aos seis, com descida perigosa de Talles Magno pelo lado esquerdo que resultou em chute perigoso.

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos nove minutos, com Lucas Evangelista. O volante aproveitou cruzamento na medida de Juninho Capixaba para, de cabeça, deslocar Donelli e fazer a festa da torcida local.

Após um começo preocupante, o Corinthians melhorou na partida. Aos 20, o árbitro Matheus Delgado Candançan assinalou pênalti em Romero, mas o VAR invalidou a jogada por impedimento. Aos 30, a equipe quase abriu o placar com chute de Héctor Hernández que parou em Cleiton.

Segundo tempo

A segunda etapa começou movimentada em Bragança. Logo aos três minutos, Matheus Donelli fez grande defesa em cabeçada de Eduardo Sasha dentro da pequena área. O Corinthians responde logo em seguida, aos cinco, com o gol de empate. Juninho Capixaba afastou mal uma jogada de cruzamento e Talles Magno, sozinho, não teve trabalha para empurrar a bola para o fundo das redes.

Após o empate do Corinthians, o Red Bull Bragantino voltou a ter o controle da posse de bola, mas pouco assustou a meta de Donelli. O Corinthians, por outro lado, foi eficiente na grande chance que teve para virar e matar a partida, com Pedro Raul. Aos 34 minutos, o atacante recebeu cruzamento preciso de Ryan e finalizou sem chances para o Cleiton.

A partir daí, o Corinthians criou as melhores chances. A equipe assustou com Yuri Alberto em duas ocasiões e com Talles Magno, que foi parado por Cleiton.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO 1 X 2 CORINTHIANS

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 16 de janeiro de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Adriano de Assis Miranda



Público pagante: 10.153 pessoas



Renda: R$ 547.290,00



Cartões amarelos: Pedro Henrique e Lucas Cunha (Red Bull Bragantino); Alex Santana (Corinthians)

GOLS: Lucas Evangelista, aos 9 do 1ºT (RB Bragantino); Talles Magno, aos 5, e Pedro Raul, aos 34 do 2ºT (Corinthians)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Lucas Barbosa) e Vinicinho (Mosquera); Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Gustavo Neves)



Técnico: Fernando Seabra

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Thoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana (Carrillo) e Charles (Ryan); Talles Magno, Romero (Yuri Alberto) e Héctor Hernández (Pedro Raul)



Técnico: Ramón Díaz