Com chegada de Cuéllar, Grêmio pode ter de administrar estrageiros do elenco

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio anunciou nas suas redes sociais a contratação do colombiano Gustavo Cuéllar. O volante de 32 anos assinou um contrato por duas temporadas com o tricolor gaúcho, até o fim de 2026.

Cuéllar é o segundo reforço do Grêmio para a temporada de 2025. Antes, o clube anunciou o lateral-direito João Lucas, ex-Santos. No entanto, com a sua chegada, o time extrapola o limite de estrangeiros nas competições nacionais - apesar do zagueiro Kannemann estar fora por um longo período por contusão. A CBF impõe um limite de nove jogadores não brasileiros por equipe, logo, a Federação Gaúcha de Futebol também segue as mesmas diretrizes.

GUSTAVO CUELLAR! O volante colombiano vai vestir azul, preto e branco. Ele chega do Al-Shabab para assinar com o Tricolor até 2026.

Em 2009, o jogador iniciou a sua carreira no Deportivo Cáli, da Colômbia, conquistando a Copa Colômbia (2010). E, após seis temporadas, foi para Junior Barranquilla por empréstimo, conquistando o mesmo título em 2015.

Em 2016, o Flamengo comprou o jogador e, por quase quatro temporadas, conquistou dois títulos de Campeonato Carioca (2017 e 2019), uma Copa Libertadores (2019) e um Campeonato Brasileiro (2019).

Então, em agosto de 2019, o volante acertou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, permanecendo até o final da temporada 2022/23. Conquistou na equipe árabe o tricampeonato saudita (2019/20, 2020,21 e 2021/22) e o bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia (2019 e 2021), além de duas Copas do Rei (2019/20 e 2022/23) e uma Supercopa Saudita (2021).

Em 2023, Cuéllar é anunciado como reforço do Al- Shabab por R$ 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões de reais na cotação atual). O jogador não levantou troféus durante a sua passagem pelo clube.

O Grêmio estreia nesta temporada no dia 22 contra o Brasil de Pelotas, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.