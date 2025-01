CBF define horários e locais dos jogos pela primeira fase da Copa Verde 2025; confira

Nesta quinta-feira, a CBF confirmou a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde 2025. Com a divulgação, horários e locais das partidas foram oficialmente definidos. Os confrontos serão disputados na próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro.

Na primeira fase, 16 equipes disputam, em jogo único, uma vaga para às oitavas de final. Os oito classificados se juntam aos oito times com melhor ranking, que já têm vaga garantida.

Após jogo único na casa dos melhores ranqueados, as oito equipes que sobrarem jogam quartas, semi e final, em duelos de ida e volta. O vencedor da Copa Verde ganha uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Verde:*

15h30 - Ceilândia x Capital-TO, no Estádio Maria de Lourdes Abadia 19h - Porto Velho x Humaitá, no Estádio Aluizio Ferreira 19h - Tocantinópolis x GAS, no Estádio João Ribeiro 19h - Vitória-ES x Rio Branco-ES, no Estádio Salvador Costa 20h - Águia de Marabá x Independência, no Estádio Zinho Oliveira 20h - União Rondonópolis x União-TO, no Estádio Luthero Lopes 20h30 - São Raimundo-RR x Trem, no Estádio Flamarion Vasconcelos 21h - Operário-MS x Luverdense, no Estádio Jacques da Luz



*Horários de Brasília