Casão questiona camisa 10 para Memphis em contrato: 'Qual a explicação?'

Qual a explicação para o Corinthians ter garantido a camisa 10 para Memphis Depay em contrato a partir de janeiro de 2025? Quem questiona é o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (16).

Para o colunista, a medida soa como "item de convencimento" no contrato milionário com o astro holandês.

Eu queria entender o seguinte: por contrato, ele tem a camisa 10, mas ele pediu? Quem colocou? O empresário pediu? O Corinthians ofereceu? Sinceramente, colocar número da camisa no contrato?

Parece que foi um item de convencimento: o Corinthians se propõe e se compromete a dar a camisa 10 ao Memphis em janeiro. Parece que é isso, soa desse jeito.

Casagrande

Na opinião de Casagrande, mesmo que Memphis assuma o número como ação de marketing, a camisa 10 do Corinthians deveria seguir com Rodrigo Garro.

O meia argentino foi líder de assistências do Corinthians e do campeonato no último Brasileirão, com 10 passes para gol.

Como função, o camisa 10 é o Garro.

Casagrande

Gabigol e Dudu decepcionaram em primeiro jogo no Cruzeiro, diz Arnaldo

Reforços para 2025, Gabigol e Dudu destoaram do restante do time no primeiro jogo do Cruzeiro na temporada, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o São Paulo em amistoso de pré-temporada na FC Series, na Florida, nos EUA.

Serviu para observar bastante coisa no Cruzeiro. O Diniz gosta e sempre gostou de manter um time base e trabalhar esse time exaustivamente. Ontem ele tentou um time titular com a dupla Gabigol e Dudu, que ficou fora do tom do resto do time.

O resto do time foi bem, já entrosado. Matheus Henrique, Lucas Romero, o Fabrício Bruno entrou bem na zaga, que era um problema para o Cruzeiro no ano passado, as laterais já tinha donos, o William e o Marlon, mas o Gabigol praticamente não pegou na bola e o Dudu fez uma ou outra jogada.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao comentário:

