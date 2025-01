Campeões, Makhachev e Dvalishvili ganham uniformes personalizados para o UFC 311; veja

Neste sábado (18), o Ultimate promoverá seu primeiro card numerado de 2025. Com duas disputas de título previstas, o UFC 311, com sede em Los Angeles (EUA), promete grandes emoções para os fãs de MMA. Protagonistas do evento, os campeões Islam Makhachev e Merab Dvalishvili receberam um agrado da organização durante a semana da luta. Dispostos a manterem seus respectivos cinturões, os competidores entrarão em ação com direito a uniformes personalizados.

A novidade foi divulgada pelo UFC através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com tons em branco, preto e cinza, o short de Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), tem estampado as montanhas do Daguestão, paisagem tradicional da região em que o russo cresceu. Já o uniforme de Merab, em tons brancos e vermelhos, faz alusões diretas aos detalhes presentes na bandeira da Geórgia, país do campeão peso-galo (61 kg). Além disso, os shorts também possuem o nome dos atletas estampados em dourado.

Reação positiva dos campeões

Além de divulgar os detalhes dos shorts, o UFC também compartilhou a reação de Islam e Merab ao receberem seus uniformes pela primeira vez (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Impressionado com o design, Makhachev falou brevemente sobre como as montanhas do Daguestão representam parte de sua cultura. Já, Dvalishvili, ainda mais entusiasmado, agradeceu ao Ultimate e a Venum - fornecedora de material esportivo oficial da liga e prontamente vestiu seu short personalizado.

Número 1 peso-por-peso do Ultimate e soberano nos peso-leve, Islam Makhachev tenta ampliar seu legado dentro do MMA profissional. Para isso, o pupilo de Khabib Nurmagomedov terá que desbancar Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311. Em 2019, quando duelaram pela primeira vez, o wrestler russo derrotou o rival da Armênia via decisão unânime. Já no 'co-main event' da noite, Merab Dvalishvili tenta defender seu cinturão do peso-galo pela primeira vez contra o desafiante invicto Umar Nurmagomedov, primo de Khabib.

Inspired by humble beginnings ? @MAKHACHEVMMA & @MerabDvalishvil will have custom shorts for #UFC311

Get yourself a pair at https://t.co/2DqWrpEl7x or https://t.co/Gfeaa8Caqs pic.twitter.com/B1f6NV1oaK

- UFC (@ufc) January 14, 2025

Champ loving his new shorts ???@MAKHACHEVMMA | #UFC311 pic.twitter.com/LfDeMpfG7J

- UFC (@ufc) January 14, 2025

"This means everything for me" ??@MerabDvalishvil | #UFC311 pic.twitter.com/CPqTfhPrgG

- UFC (@ufc) January 15, 2025