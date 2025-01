Benedetti celebra estreia pelo profissional do Palmeiras e revela conselhos de Gómez e Murilo

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista de 2025 teve a presença de um novo rosto. O jovem zagueiro Benedetti, formado nas categorias de base do clube alviverde, entrou em campo no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa, no Allianz Parque, e fez sua primeira partida entre os profissionais.

O garoto foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 21 minutos da etapa final, entrando no lugar de Naves. Ele celebrou a estreia pela equipe principal e descreveu a sensação de defender o time alviverde no Allianz.

"É um sentimento de gratidão, um momento que recompensa muitas coisas que passamos na infância, de largar família e tudo mais. Uma sensação inexplicável. Já jogamos pela base no Allianz Parque, mas o sentimento de estar ali como profissional, com caras que desde a infância a gente se inspira, é sensacional. Agradeço a Deus, a toda a comissão e a todos os meus companheiros que têm me ajudado a chegar até aqui. Se Deus quiser, vou evoluir muito e dar muitas alegrias aí para a torcida alviverde", afirmou o jogador.

Benedetti tenta seguir os passos de seu amigo e antigo companheiro, Vitor Reis. O defensor foi promovido ao elenco principal no ano passado e, mesmo com poucos jogos pelo clube, está em vias de ser negociado com o Manchester City, da Inglaterra. A trajetória do atleta agora serve de exemplo para outras Crias da Academia buscarem o seu espaço.

"Desde que estamos na base temos exemplos, como o do meu amigo e irmão Vitor Reis. São portas que se abrem e a gente tenta se espelhar neles, trilhar os mesmos caminhos. Lógico, são características diferentes, mas creio que, trabalhando e seguindo o exemplo desses caras que subiram da base, podemos conquistar muitas oportunidades aqui no profissional", declarou.

O zagueiro de 18 anos ainda revelou que tem recebido conselhos de atletas já consolidados na posição, como Gustavo Gómez e Murilo. Os veteranos buscam ajudar o jogador a se adaptar ao esquema de Abel Ferreira o quanto antes.

"Eles estão me ensinando muito. A equipe profissional marca de um jeito e as da base marcam de outro. Eles estão passando um pouco da experiência deles, do posicionamento, de como jogar com a equipe profissional, e isso me passa muita tranquilidade e confiança para fazer o meu trabalho e evoluir muito junto com eles também", contou.

O primeiro jogo do Palmeiras em 2025 não promoveu só a estreia de Benedetti. Outros jovens da base, como o meia Allan e o atacante Thalys, também atuaram na equipe principal pela primeira vez. Assim, o Verdão completou 302 compromissos seguidos com pelo menos uma Cria da Academia em campo. Desde 2020, 44 atletas formados pelo clube já defenderam o time profissional.

Natural de Bauru, Benedetti se destaca pela estatura de 1,97m e terá a oportunidade de jogar em sua cidade na próxima rodada do Paulistão. O Alviverde encara o Noroeste neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho.

"É uma sensação inexplicável, porque eu sou nascido em Bauru e minha família mora em Lençóis Paulista (SP). Estar com meus pais, meus amigos e meus parentes me vendo será uma grande honra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", finalizou.