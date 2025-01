Bahia x Atlético-BA: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Baiano

Na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Bahia vai enfrentar o Atlético-BA pela segunda rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor busca, em casa, sua primeira vitória na competição, visto que conseguiu apenas um empate sem gols na última rodada diante do Jacuipense. O mesmo vale para o Atlético, que, também diante da sua torcida, empatou com o Colo-Colo-BA pelo placar de 2 a 2.

Neste início de 2025, o elenco principal do Bahia segue realizando a pré-temporada na cidade de Girona, na Espanha, portanto, o clube está jogando as primeiras fases do Estadual com um time alternativo.

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia, tanto na TV aberta quanto no Youtube.

POSIÇÕES NA TABELA



Bahia - 1 ponto em uma partida - 7º lugar



Jacuipense - 1 ponto em uma partida - 4º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Bahia: Gabriel Souza, Kauã Davi, Marcos Victor, Dodô e Ryan; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Everton e Gustavo Ulguim.



Técnico: Leonardo Galbes

Jacuipense: Renan; Jefferson, Jadson, Lucas, Victor Luiz; Menezes; Gilmar, Giovani, Wesley; Rick Sena e Matheus Barboza.



Técnico: Agnaldo Luiz

ARBITRAGEM



Para esta partida, o árbitro escalado é o Bruno Nogueira Prado, junto de seus auxiliares Alessandro Alvaro Rocha De Matos e Antonielson Jesus Da Silva.